Milan, è ora di Euroderby: in scena atto I, dalla storia ai protagonisti. Andata di semifinale di Champions League tra Milan e Inter

È il giorno dell’Euroderby tra Milan e Inter. È l’atto I della semifinale di Champions League, che mette al centro prima di tutto Milano. È tra le stracittadine più famose del mondo ed è il manifesto di una Milano che guarda all’Europa. Questa sera, è l’Europa a guardare Milano, per assistere ad una sfida che richiama la storia.

Il fattore storia in questa semifinale non manca. Guardiola l’ha ribadito a più battute, facendo riferimento al Milan, ma nel complesso, ci si avvicina all’altra semifinale, tra Real Madrid e Manchester City: 14 Champions di là, 10 di qua. Milan e Inter, però, hanno portato in gloria allenatori che avrebbero scritto la storia del calcio: Sacchi per la sponda rossonera, Herrera per quella neroazzurra.

Milan e Inter però è una sfida attuale. L’Inter ci arriva meglio, a livello di forma e di risultati; il Milan ha vinto la sfida contro la Lazio e ha dimostrato di saper essere squadra, di saper rimpiazzare. A proposito di Leao, saranno tanti i protagonisti della sfida: Theo Hernandez, Brahim Diaz, Giroud; Lautaro Martinez, Lukaku, Dzeko. In palio, c’è la finale di Champions: chi andrà ad Istanbul? Lo scrive La Gazzetta dello Sport.