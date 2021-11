Milan Inter: ecco chi è la favorita per la vittoria del derby

Milan Inter: il derby di Milano è alle porte. Come sempre è difficile trovare una favorita in queste gare ma i bookmakers hanno scelto

Milan Inter è alle porte. Come sempre, al derby non esiste mai un favorito dovuto ai risultati stagionali. Si sa è una partita a sé che mette in campo motivazioni diverse, che rendono imprevedibile il risultato. I rossoneri ci arrivano da primi in classifica con sette punti di distacco dai nerazzurri, che però hanno sistemato le cose in Europa e sono ancora in corsa per tutti gli obiettivi.

Secondo i bookmakers, però, l’Inter è favorita sul Milan. Pronostici dovuti al fatto che i nerazzurri stanno vincendo quasi sempre il derby in questi anni e che al momento sono i campioni in carica e non bisogna scordarlo… Chi la spunterà?