Milan Inter: Dzeko e Lautaro a secco, non un buon segnale per Pioli

Milan Inter: questa sera ci saranno due interisti a caccia di gol dopo le ultime uscite. Sono proprio Dzeko e Lautaro. Pioli si preoccupa?

Questa sera Milan Inter sarà un derby spettacolare sotto tanti punti di vista. Uno tra tutti, sarà la voglia di gol da parte dei due interisti Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Come ricorda Il Corriere dello Sport, il bosniaco è a secco da ben tre gare consecutive.

Ma se il gigante nerazzurro non segna da tre gare, peggio è l’argentino: che non trova la rete dal 2 ottobre contro il Sassuolo, ovvero, sei partite consecutive. Sarà un brutto segnale per Pioli? I rossoneri dovranno stare attenti alla fame delle punte interiste.