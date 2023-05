Milan Inter, Dzeko: «I derby sono partite diverse, ecco perché». Le parole dell’attaccante neroazzurro prima della sfida di Champions

Intervenuto ai microfoni di Uefa TV , il neroazzurro Edin Dzeko ha parlato così in vista della semifinale di andata di Champions League di Milan-Inter.

SENSAZIONI- «Come mi sento? Tranquillo, mi sento tranquillo. Saranno due partite spettacolari. L’Italia e la città di Milano in particolare dovrebbero essere orgogliose di avere due club della stessa città che giocano la semifinale di Champions League. La posta in gioco è alta, giocare la finale a Istanbul sarebbe incredibile».

ARIA DERBY – «I derby hanno cose in comune. Forse a Manchester non l’ho sentito tanto quanto lo sento qui in Italia. La Roma contro la Lazio, più il Milan contro l’Inter sono partite importanti. La gente ne parla prima e dopo le partite. I tifosi italiani considerano più importante vincere un derby che qualsiasi altra partita di campionato, soprattutto a Roma, ma anche qui a Milano. Queste partite sono molto diverse, in quanto non c’è un vero favorito. Non importa se un club è più forte o più debole. Entrambe le squadre danno tutto quello che hanno. Questo è ciò che vedremo in queste due partite».