Milan Inter, ecco dove seguire il match in tv e in streaming. In chiaro su Tv8 e in streaming su Amazon Prime

Alle ore 21:00 fischio d’inizio dell’Euroderby, la semifinale di andata di Champions League tra Milan e Inter.

La gara sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8, in streaming su Amazon Prime Video ed in cronaca testuale su MilanNews24.