Milan, derby di mercato con l’Inter per un attaccante: ecco chi. I rossoneri seguono da tempo Openda, giocatore del Lens

Non si ha la certezza che ci sarà un derby in semifinale di Champions. C’è però la certezza che c’è un derby di mercato tra Milan e Inter. I neroazzurri seguono Lois Openda, come riportato da FootMercato.

Al momento, le principali squadre interessate al giocatore del Lens sono: Leeds, Monaco, Francoforte e Marsiglia, oltre ai rossoneri.