Milan Inter: derby in campo e sul mercato, gli obiettivi

Stasera il Milan affronterà l’Inter in Champions League. Derby non solo in campo ma anche sul mercato. Gli obiettivi:

come riportato da Calciomercato.com oltre Retegui c’è anche Tommaso Baldanzi. Il gioiello azzurro può diventare un’alternativa credibile a Brahim Díaz. Per un derby che potrebbe durare molto di più dei 180 minuti previsti dal campo.