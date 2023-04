Milan Inter: Euroderby Champions in chiaro? gli scenari

Tra il 10 e il 16 maggio il Milan sfiderà l’Inter in Champions League. La doppia sfida potrebbe essere visibile in chiaro in tv

Tra il 10 e il 16 maggio il Milan sfiderà l’Inter in Champions League. La doppia sfida potrebbe essere visibile in chiaro in tv.

Secondo il portale specializzato Davidemaggio.it, essendoci due squadre italiane che si sfideranno l’evento assume il carattere di “interesse nazionale”. Ci sono tre scenari possibili:

accordo con Mediaset, così da trasmettere la partita su Prime ma anche in chiaro su Canale 5

accordo con Sky, così da trasmettere la partita su Prime ma anche in chiaro su Tv8

nessun accordo, mantenendo l’esclusiva della partita ma garantendo per una sera Prime accessibile a tutti senza costi.

La decisione spetta alla piattaforma streaming, che in virtù dei diritti in esclusiva farà valere le sue ragioni e intenzioni (Agcom permettendo, che potrebbe non accogliere di buon grado la terza opzione). Nei prossimi giorni verranno sciolti tutti i dubbi.