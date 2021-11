Milan Inter: Correa matador dei rossoneri. I numeri

Milan Inter: Joaquin Correa è un giocatore che ha sempre fatto male ai rossoneri da quando è arrivato in Italia. Ecco le sue statistiche

Milan Inter ha un protagonista pericoloso in più per i rossoneri di Stefano Pioli. Si tratta infatti dell’ex laziale Joaquin Correa. L’argentino, dichiaratamente nerazzurro e approdato nella sua squadra del cuore, vede rosso quando vede il diavolo.

Infatti, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Correa ha segnato al Milan ben cinque reti in nove gare da quando è in Italia. Insomma, i rossoneri sono la sua vittima preferita: nelle ultime tre stagioni ha sempre siglato almeno un gol contro il diavolo.