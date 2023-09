Milan più forte dell’Inter? Risponde Pulisic: «Derby occasione perfetta». Le sue dichiarazioni alla Gazzetta

Christian Pulisic ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del derby di sabato tra Inter e Milan. Le sue dichiarazioni sulla stracittadina.

DERBY – «Milan più forte dell’Inter? Un derby è l’occasione perfetta per scoprirlo. Loro sono una squadra forte ed è difficile giocarci contro, come dimostra anche la finale di Champions League. Sanno difendere molto bene con un blocco basso e allo stesso tempo hanno la qualità per fare gol in contropiede. Sogno di fare gol o dare un assist, che è sempre bello. Ho voglia di giocare il derby e la Champions, non vedo l’ora. Sono iper competitivo in tutto»

