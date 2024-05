Calciomercato Milan, Moncada a Monza per tre obiettivi: ecco come hanno giocato nell’ultima sfida con la Lazio

C’era anche Geoffrey Moncada all’U-Power Stadium di Monza per assistere alla sfida tra i brianzoli di Palladino e la Lazio di Tudor. Due, in particolari, i giocatori monitorati e accostati in queste ultime settimane al calciomercato Milan.

Da un lato Di Gregorio (che quest’oggi ha incassato un gol per tempo che non hanno permesso al Monza di strappare un risultato positivo), dall’altro Colpani (autore di una prestazione certamente che non l’ha visto tra i protagonisti). Tra gli osservati speciali anche Bondo, autore di 86 minuti di qualità.