Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia dopo Monza Lazio, match che ha aperto questo sabato di campionato

È terminata la prima delle due partite in programma oggi in Serie A (una giornata che vedrà il Milan impegnato in casa contro il Genoa domani alle 18): 2-2 il risultato finale nel match tra Monza e Lazio.

Una pareggio che sposta poco in casa biancoceleste: gli uomini di Tudor salgono a quota 56 punti in classifica portandosi a -3 dalla Roma quinta, impegnata domani sera in casa contro la Juventus.

Serie A, la classifica aggiornata.

Inter 89

MILAN 70

Juventus 65

Bologna 64

Roma 59

Atalanta 57

Lazio 56

Fiorentina 50

Napoli 50

Torino 47

Monza 45

Genoa 42

Lecce 36

Cagliari 32

Hellas Verona 31

Frosinone 31

Empoli 31

Udinese 29

Sassuolo 26

Salernitana 15