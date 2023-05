Milan Inter, Tomori: «Crederci sempre significa…». Il difensore inglese parla alla vigilia dell’Euroderby

In vista dell’Euroderby tra Milan e Inter, Fikayo Tomori ha parlato in un video rilasciato dai canali social del club.

Ecco le sue parole: «Credere, combattere sempre e lavorare sempre per far qualcosa di grande. Crederci sempre significa non mollare mai, credere di fare sempre qualcosa per vincere le gare spingendo fino alla fine»