Milan Inter decisiva per lo scudetto? Carlos Augusto: «Questo è il nostro obiettivo ma…». Le parole dell’esterno nerazzurro

Intervenuto a DAZN prima di Udinese-Inter, Carlos Augusto ha analizzato la possibilità di vincere lo scudetto nel derby contro il Milan.

PAROLE – «Il nostro obiettivo è vincerlo nel derby ma dobbiamo pensare partita per partita perchè altrimenti non accadrà. La gara sarà difficile, loro hanno un obiettivo preciso. Tutti concentrati per la vittoria. Mi piace fare il braccetto e anche giocare più avanti. Sono pronto indipendentemente dal ruolo. Lautaro? Ha la fiducia di tutti, è il nostro capitano. Crediamo in lui indipendentemente se oggi segni o meno»