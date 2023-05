Milan Inter, la carica di San Siro: c’è un nuovo record! Saranno 10 i milioni che andranno nelle casse rossonere per la sfida di questa sera

Per Milan Inter, saranno 74mila gli spettatori presenti a San Siro per sostenere i rossoneri: per Pioli, sono loro l’uomo in più che spingerà la squadra in questa notte di Champions. 74 mila spettatori vuol dire 10 milioni incasso. Così viene frantumato il record di pochi mesi fa, ovvero i 9 milioni di Milan-Tottenham. È la prima volta in Italia che si supera la soglia dei 10 milioni di incasso.

Non solo questo. La stampa accorre a commentare l’Euroderby, sia quella italiana sia quella straniera. Il match verrà trasmesso in 120 paesi del mondo: Europa e non solo. Gli occhi del mondo, dunque, saranno su Milano e su San Siro per questa sera.