Milan Inter: attivo il sevizio per gli ipovedenti per seguire il derby

Milan Inter: in occasione del 176esimo derby della Madonnina, è attivo il consueto servizio per ipovedenti, che consente di seguire il derby

Torna il progetto “Milan per tutti” in occasione di Milan Inter. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, sarà infatti attivo il servizio di autodescrizione per ipovedenti utile per seguire il derby.

Difatti, sarà una sorta di radiocronaca in collaborazione con Radio Rossonera, che permetterà alle persone non vedenti di ascoltare il derby in diretta. L’iniziativa viene spesso riproposta dal Milan in occasione dei big match.