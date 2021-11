Milan Inter: accesso allo stadio già da 3 ore del fischio d’inizio. Il motivo

Milan Inter: per la sfida di domenica sera, sarà possibile entrare allo stadio già da tre ore prima del fischio d’inizio. Ecco il motivo

Novità importante per tutti i tifosi che andranno ad assistere a Milan Inter. In occasione del derby di domenica sera, infatti, sarà possibile accedere allo stadio con tre ore di anticipo rispetto al fischio d’inizio, in programma alle 20.45.

Lo ha comunicato il Milan attraverso il proprio profilo Twitter, permettendo un ingresso più fluido e soprattutto per tutelare la salute e la sicurezza dei presenti allo stadio.