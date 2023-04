Infortunio Ibrahimovic: stagione finita per lui? Cosa succede! Altro stop per lo svedese durante il riscaldamento di Milan Lecce

Durante il riscaldamento di Milan Lecce, Zlatan Ibrahimovic si è fermato di nuovo. Problema al polpaccio per lui, come ha detto anche Pioli in conferenza stampa.

Secondo il Corriere della Sera, per lo svedese potrebbe essere finita la stagione. Altra tegola per lui, che poco ha visto il campo in questa stagione.