Infortunio Ibrahimovic: ecco gli ultimi aggiornamenti. Slittano gli esami strumentali, quindi nulla si sa sull’entità dell’infortunio

Altro stop per Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante rossonero si è fermato per un problema al polpaccio durante il riscaldamento di Milan Lecce.

Sull’entità e sul recupero non si sa ancora nulla: lo svedese non si è ancora sottoposto agli esami strumentali, previsti per i prossimi giorni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.