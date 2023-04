Infortuni Ibrahimovic: ecco il piano per i prossimi giorni. Previsti esami per capire i tempi di recupero, che non saranno brevi

Per Zlatan Ibrahimovic un altro infortunio: problema al polpaccio avvertito durante il riscaldamento di Milan Lecce.

Nei prossimi giorni l’attaccante rossonero verrà sottoposto a esami strumentali, per capire tipologia e e grado dell’infortunio, così come per individuare i tempi di recupero. Che non saranno brevi: perché è il polpaccio e perché Ibra non è più quello di una volta. Lo scrive Tuttosport.