Milan, incastro con il Torino e Bremer: in granata può andare Caldara

Incastro di mercato che coinvolge Milan, Torino, Bremer e Mattia Caldara. Si accende il domino di difensori

Il Milan ed il Torino potrebbero scatenare un lungo effetto domino di difensori nel prossimo mercato. La prima casella, come riporta Tuttosport, è Gleison Brember, brasiliano conteso proprio dai rossoneri e l’Inter. Con la partenza probabile del giocatore, i granata potrebbero virare su Caldara.

Il difensore è in prestito con diritto di riscatto al Venezia per una cifra fissata sui 4 milioni. In laguna sta vivendo una buona annata, ma in caso di retrocessione il club veneto non potrebbe pagare l’opzione per tesserarlo e così tornerebbe, momentaneamente, a Milanello, in cerca di una nuova sistemazione.