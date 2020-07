Deulofeu ritorna di moda in casa Milan specie ora che il Watford è retrocesso in Championship: potrebbe arrivare a prezzo di saldo

Secondo quanto riportato da Watford Observer Deulofeu sarebbe in procinto all’addio dal Watford per via della retrocessione in Championship del club inglese.

Per questo motivo il Milan sarebbe pronto all’assalto decisivo, ma deve guardarsi le spalle dal Valencia di Javi Garcia, che lo ha già allenato in Inghilterra.