Milan, in casa i numeri sono un disastro: così male solo con Allegri

Il Milan non ha vinto nessuna delle ultime sei partite casalinghe: numeri così disastrosi mancavano dai tempi di Allegri

Il pareggio rimediato ieri dal Milan contro la Sampdoria ha confermato le tremende difficoltà che stanno incontrando i rossoneri nelle partite a San Siro.

Il Diavolo infatti non ha vinto alcuna delle ultime sei partite casalinghe in tutte le competizioni (3N, 3P): non accadeva dal dicembre 2013 con Massimiliano Allegri alla guida.