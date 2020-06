Milan in allerta: non solo Psg ma anche Manchester City sul tuo gioiellino

Grande attenzione in questi giorni al futuro del gioiellino algerino Bennacer per il quale Manchester City e Psg son pronti a fare follie

Secondo SportMediaset attorno a Bennacer non ci sarebbe solo il PSG ma anche il Manchester City di Guardiola. Il Milan non sembra intenzionato a cederlo già in questa sessione di mercato ma bisognerà vedere come si comporteranno le pretendenti.

Infatti ad oggi pare che un’offerta da 30 milioni di euro sia pervenuta ai rossoneri da parte del Psg, ma il Milan vorrebbe che eventualmente venisse pareggiata la cifra di 50 milioni come da clausola presente nel contratto.