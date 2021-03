Milan, Ilicic è un pensiero concreto: i dettagli

Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato dell’interesse rossonero per Josiph Ilicic dell’Atalanta

«Al di là del rinnovo o meno di Calhanoglu, il Milan sta pensando seriamente a Ilicic. Il giocatore potrebbe avere la volontà di coronare il sogno di giocare in un top club. Ricky Massara lo seguiva già alla Roma con Monchi e il rapporto con Gasperini non è più quello di una volta. Ci sono stati contatti seri con il Milan ma considerata l’età del giocatore i rossoneri non vorrebbero spendere una cifra troppo alta, sull’ordine di quella spesa dal Siviglia per Gomez».