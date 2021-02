Milan, il salto di qualità passerà da due giocatori che Pioli terrà d’occhio, saranno fondamentali da qui in avanti ma con un altro passo

Milan, il salto di qualità passerà da due giocatori che Pioli terrà d’occhio, saranno fondamentali da qui in avanti ma con un altro passo. Parliamo di Calhanoglu e Tonali, il primo reduce da un rientro post Covid che contro lo spezia lo ha visto lontanissimo dai suoi standard, il secondo prenderà il posto di Bennacer che quest’anno non sembra particolarmente fortunato.

CALHA INDISPENSABILE- Contro l’Inter per proporre attacco servirà il miglior Calhanoglu, quello pre Covid, quello inarrestabile, capace di andare al tiro da ogni posizione. Non è facile tornare da una situazione così dura e lo sappiamo, tuttavia da qui in avanti servirà il massimo, in alternativa Leao che in quella posizione ha fatto benissimo e che oggi potrebbe partire dalla panchina, forse proprio per consentire a Pioli un cambio necessario, nel caso in cui Calha non girasse.

TONALI ALTRO PASSO- Nel caso in cui dovesse giocare (Meité attende), sarebbe lui l’altro osservato speciale che non potrà permettersi di sbagliare approccio alla gara. Certo, è normale che venga da chiedersi come possa un giocatore improvvisamente tirare fuori quello che fino ad ora ha tirato fuori solo in parte ma se pensiamo ad Eriksen, sponda nerazzurra, allora vediamo un quasi partente che nel derby di Coppa Italia con un goal vincente si è ripreso maglia, fiducia e posto da titolare.