Tonali per la svolta, Sandro è pronto a prendere in mano le chiavi del Milan

Tonali tornerà titolare affiancando Kessié in mezzo al campo: dopo molti alti e bassi, il centrocampista vuole imporsi definitivamente

Tonali, visto l’infortunio di Bennacer, partirà domani in quella che a questo punto è sicuramente la partita più importante della stagione. In una stagione che l’ha per ora visto incontrare qualche difficoltà di troppo, l’ex Brescia cerca quella svolta a livello mentale necessaria per affermarsi in rossonero.

PIOLI SI FIDA DI LUI – Nonostante la giovanissima età (Sandro ha solo 20 anni), Pioli ne riconosce qualità e mezzi fuori dal comune. La partita di domani sembra dunque arrivare al momento giusto: Tonali il predestinato non ha nessuna intenzione di deludere le attese.