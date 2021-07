Milan, il programma delle gare amichevoli del mese di luglio

Milan, giornata di vigilia: domani al via il raduno. Assenti e presenti in quello che sarà il primo giorno di una stagione ricca ed infinita

Milan, giornata di vigilia: domani al via il raduno. Assenti e presenti in quello che sarà il primo giorno di una stagione ricca ed infinita. Gazzetta dello sport sottolinea così l’evento in programma: “Domani al via la nuova stagione. Ibra subito a Milanello. Raduno fissato al centro sportivo: nel pomeriggio primo allenamento. Assenti Maignan, Rebic, Kessie, Kalulu. Presente Ibra.

AMICHEVOLI- “Il 14 luglio- scrive Gazzetta- il debutto a Milanello contro un’avversaria di una serie minore ancora da definire. Il 31 del mese esordio internazionale fissato all’Allianz Riviera, casa del Nizza”.