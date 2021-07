Milan, il miglior assist della stagione 2020/21 è di Davide Calabria – VIDEO

Davide Calabria è l’autore del miglior assist del Milan nella stagione 2020/21. Nel contest social il terzino batte in finale Leao

Davide Calabria è l’autore del miglior assist del Milan nella stagione 2020/21. Il lancio per Ibrahimovic nella gara contro il Cagliari è stato premiato in finale contro il passaggio di Rafael Leao (sempre per Ibra) nel derby di andata.