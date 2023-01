Milan, il messaggio della Curva Sud dopo il pareggio col Lecce

Il responsabile della Curva sud del Milan, Luca Lucci, ha commentato il pareggio dei rossoneri sul campo del Lecce

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, il responsabile della Curva Sud del Milan, Luca Lucci, ha dichiarato:

«Più vergognoso del prezzo del settore ospiti è sicuramente l’atteggiamento dei primi 45 minuti di gioco… e dopo i minuti finali con la Roma dove buttiamo via i tre punti con una partita dominata e controllata e l’uscita che non commento dalla coppa Italia ora è tempo di ritrovarsi di testa immediatamente!!!! Le lacune di rosa e di acquisti che ad oggi non compensano lontanamente le aspettative ci sarà tempo per vederle! Ora un solo pensiero uniti per ritrovarsi!».