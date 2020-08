Milan: il futuro di Leo Duarte è ancora tutto da decidere

La dirigenza rossonera ancora non ha preso una decisione sul difensore brasiliano; saranno importanti i primi giorni di raduno

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, c’è un elemento nella rosa del Milan il cui futuro è tutt’altro che chiaro e definito: si tratta di Leo Duarte. Il difensore brasiliano, giunto per 11 milioni di € la scorsa estate, ha passato molto tempo in infermeria nel passato campionato e la dirigenza rossonera non ha ancora chiaro quale possa essere il suo destino.

Nella giornata di ieri c’è stato un incontro interlocutorio con il suo agente, Alessandro Lucci ma verosimilmente una decisione sarà presa solo dopo i primi giorni di raduno che inizierà lunedì a Milanello e le indicazioni che darà Stefano Pioli.