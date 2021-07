Milan, il CSKA pubblica Vlasic in panchina: segnale di mercato? – FOTO

Il CSKA Mosca ha pubblicato una foto poco fa ritraente Vlasic mentre guarda i suoi compagni in un’amichevole odierna

Nikola Vlasic è uno dei tanti nomi sul taccuino del Milan per rinforza la trequarti. Il CSKA Mosca però non sembra intenzionato a cedere il giocatore così facilmente. Poco fa il club russo ha pubblicato un post che ritrae il croato mentre guarda da bordocampo l’amichevole odierna dei suoi compagni contro il Nizhny Novgorod. Un segnale per i rossoneri?