Milan, il ’03 Nasti verso la convocazione con il Napoli: pronto il rinnovo

Il giovane attaccante del Milan Primavera Marco Nasti potrebbe essere convocato da Stefano Pioli per il match con il Napoli

Marco Nasti, giovane attaccante del Milan Primavera, viaggia verso la convocazione in prima squadra con il Napoli. Stefano Pioli pesca dal settore giovanile vista l’emergenza in attacco. Come riportato da Nicolò Schirà, per il classe ’03 è pronto il rinnovo di contratto.