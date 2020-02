Milan, ieri a San Siro per il derby c’era anche Bakayoko

Ieri sera si è giocato il derby che l’Inter ha portato a casa nel secondo tempo. Per la partita era presente anche Bakayoko

Ospite speciale ieri sera a San Siro per Inter Milan, 172esimo derby della Madonnina in Serie A. In tribuna era presente Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese, ora al Monaco, ha messo una storia Instagram che dimostra la sue presenza per sostenere molti dei suoi ex compagni.

Bakayoko ha giocato solo una stagione con i rossoneri che non lo hanno riscattato dal Chelsea. In quell’anno ha collezionato 42 presenze e ha siglato anche un gol.