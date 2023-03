Mario Ielpo parla così di Ciprian Tatarusanu e del ritorno tra i pali di Maignan. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

«Il rientro di Maignan ha cambiato l’umore? Secondo me non così tanto. Nelle ultime partite di Tatarusanu non ho sentito più mugugni. Il periodo no era passato prima del ritorno del francese. Penso che ad aver aiutato tantissimo sia stato, in realtà, l’inserimento del difensore in più. I rossoneri hanno avuto, ricordiamoci, un momento di crisi fisico e mentale.»