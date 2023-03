Milan, Ibra non sarà titolare: l’obiettivo rimane il record. L’ha detto Pioli in conferenza stampa, ma il rossonero è pronto a subentrare

L’ha dichiarato Stefano Pioli in conferenza stampa: Zlatan Ibrahimovic non sarà titolare in Milan Salernitana. Il giocatore svedese, però, è pronto ad entrare nel match per entrare poi nella storia della Serie A.

Ibra vuole essere il giocatore più “vecchio” della Serie A a segnare una rete: a 41 anni, 5 mesi e 10 giorni, supererebbe un ex Milan come Alessandro Costacurta, a segno all’età di 41 anni e 25 giorni. Lo scrive Tuttosport.