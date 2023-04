Milan, Ibra si ferma ancora: Zlatan pensa al ritiro? La situazione. La società non pensa al rinnovo, mentre lo svedese medita sul futuro

Altro stop per Zlatan Ibrahimovic, che si è fermato nel riscaldamento di Milan Lecce per un problema al polpaccio. Un infortunio che potrebbe significare la fine della stagione, ma non solo.

Questo potrebbe indurre l’attaccante rossonero a pensare al ritiro, nonostante lui abbia manifestato la paura di smettere. Intanto, da Casa Milan hanno fatto sapere che il rinnovo dello svedese non è una priorità. Lo scrive il Corriere della Sera.