Milan, i quattro nodi che rendono indispensabile la Champions

Milan in quattro nodi che rendono indispensabile la Champions, il tema è quello dei rinnovi illustrato questa mattina da Tuttosport. Quattro per non dire cinque, on anche di più. Si perchè oltre a Donnarumma, considerato il perno della tematica relativa al rinnovo, ci sono anche Kessie, Tonali, romagnoli e Calhanoglu: “I nodi oltre Donnarumma, futuro incerto per quattro”. E ancora: “Romagnoli, Kessie, Tonali e Calhanoglu agitano il Milan: qualificarsi per la champions diventa fondamentale.

IN SINTESI- Il quotidiano piemontese riassume così la situazione: “L’accordo con il turco scade tra tre mesi, nel 22 quelli con il capitano e l’ivoriano. L’ex Brescia fa fatica.

CINQUANTA MILIONI- La qualificazione alla prossima Champions League porterebbe nelle case rossonere circa 50 milioni di euro, una cifra che consentirebbe di agevolare i rinnovi contrattuali, il mercato in entrata, i riscatti e soprattutto uno stimolo in più ad alcuni giocatori a voler puntare ancora sul Milan.