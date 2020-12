Milan, i numeri con e senza Ibrahimovic: la media punti vi sorprenderà

Il Milan ha una media punti più alta quando Ibrahimovic non era in campo. Un dato che tranquillizza Pioli e la dirigenza

Numeri sorprendenti quelli del Milan Milan in campionato nel 2020 con Ibrahimovic: 15 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte per un totale di 52 punti in 24 partite e una media 2,17 Milan.

Ma forse a lasciare a bocca aperta gli addetti ai lavori sono gli straordinari risultati ottenuti dal Milan SENZA lo svedese in campo: in campionato nel 2020 senza Ibra infatti il Milan ha ottenuto 7 vittorie, 3 pareggi per un totale di 24 punti in 10 partite (media 2,4).