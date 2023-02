Milan, Giroud verso la firma: previsto un ritocco d’ingaggio

Olivier Giroud verso la permanenza al Milan. L’attaccante francese si appresta a rinnovare il suo contratto

Olivier Giroud resterà ancora al Milan. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese prolungherà il suo contratto di un altro anno con ritocco dell’ingaggio che passerà da 3,2 a 3,7 milioni di euro. Presto la fumata bianca definitiva.

Ovviamente diverse valutazioni verranno fatte anche sulla carta d’identità dell’ex Chelsea. Ad ormai 37 anni, non potrà di certo reggere una mole di partite come quelle di quest’anno. Per questo la qualificazione in Champions sarà fondamentale per avere un po’ di respiro nelle casse rossonere per poter puntare l’attaccante del futuro.