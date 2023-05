Milan, Giroud a quota 16 gol in stagione: ecco il nuovo traguardo. Il francese è arrivato a quota 11 in campionato ma non solo

Olivier Giroud ha migliorato il suo score. Con la tripletta contro la Sampdoria, il francese arriva a quota 16 gol in questa stagione: 11 in campionato e 5 in Champions League

Il rossonero ha migliorato lo score dello scorso anno: 14 in totale per lui nella precedente stagione.