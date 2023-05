Milan, Giroud fa sognare i tifosi: ecco le incredibili parole. L’attaccante francese si proietta verso il derby e va oltre

In vista dell’Euroderby tra Milan e Inter, Olivier Giroud ha parlato in un video rilasciato dai canali social del club.

Ecco le sue parole: «La fede rossonera significa molto per me, la passione dei tifosi la senti ogni partita a San Siro, è amore per i giocatori del Milan. Crederci sempre è stato importante l’anno scorso nella parte finale della stagione per vincere lo Scudetto. Quest’anno è lo stesso: perché non sognare la Champions?»