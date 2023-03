Milan, Giroud eterno ed essenziale: segna sempre e solo lui. Costretto agli straordinari, lui risponde presente ancora una volta

Doveva andare in panchina per rifiatare e la sua maglia da titolare se la sarebbero giocati Origi e Rebic. Invece, a San Siro, contro la Salernitana, Pioli si affida ancora a Giroud: dodici gare consecutive per lui in campionato, sedici se si aggiungono Champions League e Coppa Italia.

Il Milan si affida a Olivier Giroud e un motivo c’è: è sempre lui a segnare. Ottavo gol in campionato, dodici nel totale con la maglia rossonera in questa stagione. Ha battuto se stesso: nel 2021-22, nella prima stagione rossonera, ha esultato 14 volte. Un Giroud eterno, un Giroud essenziale per il Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.