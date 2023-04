Milan, contro il Bologna è dominio Belgio: ecco il dato particolare. Non solo Saelemaekers, ma più di due giocatori belgi in campo

Il Milan è stravolto nella sua formazione titolare e dà vita ad una statistica particolare, legata alla nazionalità.

Come riporta Opta, per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria, una squadra schiera più di due giocatori belgi titolari in un incontro di Serie A: quattro per il Milan oggi, Alexis Saelemaekers, Aster Vranckx, Charles De Ketelaere e Divock Origi.