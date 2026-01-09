Milan Genoa, Fofana si scusa sui social dopo l’errore nel match di San Siro: ecco il suo messaggio

Milan Genoa, attraverso i propri canali social, Fofana si scusa con i tifosi rossoneri per l’errore nel match di San Siro

Non è stata una serata da ricordare per Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, schierato titolare nella sfida contro il Genoa, ha vissuto un primo tempo estremamente complicato, faticando a trovare il ritmo giusto e finendo per diventare il protagonista di uno degli episodi più sfortunati e discussi dell’intera partita. La sua prestazione sottotono ha spinto Massimiliano Allegri a optare per una sostituzione immediata già durante l’intervallo.

L’episodio chiave è avvenuto nel cuore della prima frazione di gioco. Su un cross perfetto che doveva essere solo spinto in rete, il numero 19 è scivolato clamorosamente al momento dell’impatto. Un errore incredibile a pochi passi dalla linea di porta che ha negato ai rossoneri un gol già fatto. La reazione del giocatore è stata colma di disperazione, testimoniando tutta la sua frustrazione per l’occasione sprecata davanti ai tifosi.

Milan Genoa, il messaggio social e la voglia di riscatto

Nonostante la delusione per il cambio precoce, Fofana ha voluto metterci la faccia subito dopo il fischio finale. Affidandosi ai propri profili social, ha pubblicato una foto accompagnata da un sentito messaggio: “Mi dispiace tanto”. Un gesto di grande umiltà apprezzato dalla tifoseria, che vede nel francese un elemento centrale, nonostante la serata storta vissuta allo stadio Marassi.

Ora per l’ex Monaco l’obiettivo è voltare pagina rapidamente. La stima di Allegri resta un punto fermo, ma l’episodio di Genova servirà come stimolo per ritrovare la lucidità necessaria nei momenti decisivi. Il riscatto passerà inevitabilmente dalle prossime prestazioni, dove Fofana cercherà di trasformare la delusione in energia positiva per la squadra.