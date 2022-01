Milan Genoa la moviola dei giornali: promosso Aureliano

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Per la Gazzetta dello Sport la prova di Aureliano nel match di san Siro tra Milan e Genoa è sufficiente, ecco il motivo

Prova sufficiente. Nell’anticipo del martedì sera della decima giornata di Serie A, il Milan ha battuto a San Siro il Torino 1-0. Durante la partita non si sono stati episodi eclatanti da segnalare ma una buona gestione dei cartellini, sul corner calciato da Portanova, Ostigard salta senza ostacolare in maniera illecita Theo Hernandez. Regolare il gol rossoblù.

Per questo motivo secondo La Gazzetta dello Sport, l’arbitro Aureliano merita 6: «Partenza lenta. Nel primo tempo non vede una brutta entrata di Giroud su Vanheusden a palla ormai giocata dal belga, che meritava l’ammonizione. Nella ripresa riprende e usa in modo omogeneo i cartellini (4 tra secondo tempo e tempi supplementari) quando la partita si innervosisce».