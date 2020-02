Milan: la dirigenza è spaccata, manca una figura di potere

Parole forti quelle di Boban a Gazidis, la società è spaccata

Sono giornate di riflessione in via Aldo Rossi. Le dichiarazioni fatte da Boban, hanno confermato i dubbi inerenti l’intero progetto. La dirigenza è spaccata. Da una parte Boban e Maldini, dall’altra Gazidis. Le prese di posizione sono mette e chiare. Manca una vera che prenda in mano la situazione è decida come agire.

Budget e progetto restano ancora un’incognita

Restano poco chiari anche gli investimenti futuri dei rossoneri. Quanto avrà poi a disposizione la società per il mercato estivo da investire? Su chi puntare? Le domande sono tante, le risposte nulle.