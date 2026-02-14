Milan Futuro Breno 1-0, i rossoneri di Oddo trovano la prima vittoria casalinga del 2026: il resoconto del match

News
Milan Futuro Breno 1-0, i rossoneri di Oddo ritrovano la vittoria grazie al gol di Chaka Traoré: il resoconto del match
Il Milan Futuro ritrova il sorriso e la vittoria casalinga, superando il Breno grazie a una prestazione di carattere. La squadra di Massimo Oddo interrompe un periodo complicato e conquista tre punti fondamentali per la classifica di Serie D, dimostrando solidità difensiva e una rinnovata verve offensiva che lascia ben sperare per il prosieguo del campionato.
Milan Futuro Breno, il rigore di Traorè decide il match
La gara si sblocca poco dopo la mezzora: su una respinta corta del portiere ospite Grasso, Sala si avventa sul pallone e viene steso. Dal dischetto si presenta un freddissimo Chaka Traorè, che non sbaglia: «Il calcio di rigore di un glaciale Chaka Traorè, salito così a 5 gol in questa stagione di Serie D», decide l’incontro e regala il vantaggio ai rossoneri. Nonostante le numerose occasioni create, specialmente nella ripresa con il giovane Lontani e il solito Sardo, il risultato non cambia più, ma il dominio territoriale dei padroni di casa è apparso netto per quasi tutti i novanta minuti.
Milan Futuro Breno, zona Playoff e porta inviolata
Con questo successo il Milan Futuro sale a quota 38 punti, riprendendosi momentaneamente un posto al sole nella zona Playoff. Oltre ai tre punti, Oddo può sorridere per la tenuta del reparto arretrato: «Prestazione positiva e convincente di diversi elementi in una squadra che ha rischiato davvero poco portando a casa il secondo clean sheet dell’anno solare». Un’iniezione di fiducia necessaria prima della difficile trasferta veneta contro il Caldiero Terme, dove i rossoneri cercheranno di dare continuità a questo importante risultato.
