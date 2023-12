Milan Frosinone, la moviola dei giornali: «Dubbio mani di Musah, ma è fuori area. Manca un giallo per Loftus-Cheek»

Il Milan ieri sera ha battuto il Frosinone e ha conquistato altri tre punti fondamentali per la propria rincorsa al vertice della classifica di Serie A. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola della sfida.

Al 37′ breve cheek sul possibile tocco di mani di Musah in contrasto con Bourabia che stava entrando in area di rigore: se c’è un tocco è comunque fuori area e il Var non può fermare il gioco. Manca un giallo per Loftus-Cheek sull’entrata su Okoli.