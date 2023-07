Milan in forte pressing per Davide Frattesi: è già pronta questa contropartita per convincere il Sassuolo a cedere il mediano

Il Milan è al lavoro per provare ad arrivare a Davide Frattesi, su cui sta sempre lavorando in maniera attiva l’Inter. I rossoneri proveranno un’eventuale accelerata in settimana, se dovesse andare in scena l’incontro col Sassuolo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri potrebbero anche inserire Tommaso Pobega nell’affare come parziale contropartita, in modo da abbassare la parte cash dell’operazione.